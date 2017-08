Què passarà si el TC suspèn la llei del Parlament?

Última actualització Dimarts, 8 d'agost de 2017 19:00 h

Rull assegura que hi haurà referèndum sí o sí el pròxim 1-O

Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, anuncia aquest dimarts que el Govern preveu convocar el referèndum de l'1-O amb la llei del Parlament encara que el president del Gobierno, la impugni i el TC la suspengui.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha anunciat aquest dimarts que el Gobierno preveu convocar el referèndum de l'1-O amb la llei del Parlament --registrada per JxSí i la CUP la setmana passada-- encara que el president del Govern, Mariano Rajoy, la impugni i el Tribunal Constitucional eventualment la suspengui.

En declaracions a Rac1 ha defensat que la llei del referèndum serà aprovada per un Parlament "legítim i democràtic", per la qual cosa considera que pot aplicar-se encara que sigui rebutjada pel Gobierno i l'Alt Tribunal.

Desobediència?

El Govern no utilitza el terme desobediència, però assegura que aplicarà la llei del Parlament per obediència a la Càmera catalana: "El que farem com Govern és obeir una llei que ha estat aprovada pel Parlament de Catalunya i li donarem plena vigència".

Rull afirma que, per a aquesta maniobra, a la Generalitat li assisteixen dos drets reconeguts internacionalment: el principi democràtic, que reconeix el referèndum com una operació democràtica, i el dret a d'excepció, que els permet sortejar al TC, al seu judici.

La negació de posar les urnes

Segons el conseller, el dret d'excepció els permet no complir amb el dret intern espanyol perquè el Govern ha intentat de "bona fe" pactar el referèndum i, en negar-se l'Estat, considera que pot elaborar una llei catalana per fer la consulta.

"L'Estat s'ha negat sistemàticament a fer el que han fet Escòcia i Quebec. Davant això posarem les urnes d'acord amb un parlament legítim i democràtic que és el Parlament de Catalunya", ha conclòs.

