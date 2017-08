Girona lidera la lluita contra la turismefòbia

Última actualització Dimecres, 9 d'agost de 2017 05:00 h

Es prohibirà que els guies turístics vagin amb altaveus pel Barri Vell i evitarà que els grups creïn aglomeracions

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L'Ajuntament de Girona prohibirà que els guies turístics vagin amb altaveus quan facin rutes pel Barri Vell i evitarà que els grups creïn aglomeracions al carrer de la Força. "Reconec que aquests gironins pateixen molèsties per part de guies indesitjables i que hi ha cert descontrol amb els llocs on s'aturen els grups per seguir les explicacions", assegura l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Un grup de turistes amb la seva guia, que porta penjat al coll un micròfon tot © Xavier Pi Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Arran, Barcelona, CUP, Girona, Madrid, Màlaga, Turisme, turismefòbia

L'Ajuntament de Girona prohibirà que els guies turístics vagin amb altaveus quan facin rutes pel Barri Vell i evitarà que els grups creïn aglomeracions al carrer de la Força. Les dues mesures, que es regularan a través d'ordenança, formen part d'un paquet d'accions que s'inclouran dins un pla per fomentar la convivència entre els turistes i els veïns.

"Reconec que aquests gironins pateixen molèsties per part de guies indesitjables i que hi ha cert descontrol amb els llocs on s'aturen els grups per seguir les explicacions", admet l'alcaldessa Marta Madrenas. I hi afegeix: "Per això, ens sentim cridats a trobar solucions i és el que farem a través d'aquest pla".



Manuals per a turistes

Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Girona també editarà una guia de bones pràctiques per als turistes, intensificarà la neteja en temporada alta (buidant les papereres amb més freqüència) i preveu instal·lar un lavabo públic en algun punt del Barri Vell.

L'afluència de turistes al Barri Vell --sobretot, durant l'estiu- a vegades es fa difícil de compaginar amb el dia a dia dels gironins que hi viuen. "Existeixen alguns problemes de convivència als quals hi hem de posar solució", subratlla Marta Madrenas.

Soroll i aglomeracions

Entre aquests, l'alcaldessa destaca el soroll i les aglomeracions que pateixen els veïns del voltant del carrer de la Força. En el primer cas, per part de "guies indesitjables" que durant les rutes turístiques fan servir micròfons amb altaveus o altres aparells "de megafonia", i que provoquen que se'ls escolti des de dins mateix dels pisos.

En paral·lel amb això, Madrenas també admet que hi ha "descontrol" sobre els llocs on s'aturen els grups. "N'hi ha que es posen al bell mig del carrer de la Força i l'ocupen tot; això genera molèsties als veïns quan volen accedir a casa seva", explica l'alcaldessa de Girona.

Per frenar aquestes conductes, l'Ajuntament de Girona prepara un pla que inclourà tot un paquet de mesures dirigides a fomentar la convivència entre turistes i veïns. "Modificarem l'Ordenança de civilitat per prohibir que els guies turístics facin servir qualsevol mena d'aparell electrònic per potenciar la veu; i en paral·lel, també deixarem clar que cal que els grups deixin espai lliure i no impedeixin el pas, sobretot al carrer de la Força", avança Madrenas.

"Zero queixes"

Marta Madrenas també ha estat diàfana a l'hora de parlar sobre els pisos turístics a la ciutat. L'alcaldessa ha criticat que els "greus problemes" que pateix Barcelona amb aquests habitatges, sobretot de convivència i queixes, s'hagin volgut "extrapolar" a Girona.

De fet, ha subratllat que aquest és un debat "molt artificial", perquè la situació que viu Barcelona en cap cas es dóna aquí. "A Girona no tenim ni una sola queixa, ni una sola trucada a la Policia Municipal, per conflictes derivats de pisos turístics", ha dit l'alcaldessa. "Per tant, a Girona, quins són aquells problemes derivats del turisme? No aquells que vénen dels pisos, sinó d'aquells visitants que venen i marxen el mateix dia de la ciutat; i és per això que volem posar-hi solució amb aquest pla", ha conclòs.

La turismefòbia no desperta a Madrid?

La capital del Reino no ha patit encara els efectes de la 'turismefòbia' ni ha protagonitzat grans titulars al respecte. Per què? Segons recull El Confidencial, Madrid se "salva" de moment perquè no té platja i el seu turisme és de més "qualitat". Asseguren que el turisme urbà ho té un pèl més complicat per competir amb les opcions de platja i sol com Barcelona, Palma, Màlaga o Margaluf.

Segons recull el digital, el president de l'Associació Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Gabriel García Alonso, assegura que es deu al fet que els estrangers ara prioritzen més un turisme cultural, artístic-patrimonial, gastronòmic i comercial. I afegeix que aquesta és la imatge que els estrangers tenen de Madrid.

Notícies relacionades