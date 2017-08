QUERIDO NAZI-ONANISTA "zapustarrastroso" JUAN RUIZ SOLANAS aka como SUPERCAT de Figueras-Gerona: Tus palabras resuenan en mis oídos como un zumbido de moscas. VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (log119icamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (log119icamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes)

8 d'agost de 2017, 22.29 h





Lo que voy a decir no os creais que es por efecto del anís El Mono, sinó porque se me han hinchado los mismísimos de tener que escribir siempre gilipolleces estúpidas.



Ahora tiro de la manta, se acabó mi paciencia



. El PP es un partido de SUBNORMALES, desde los pocos militantes de base que tiene, hasta las mas altas esferas que son las mas LADRONAS Y CORRUPTAS.



Ciudadanos apesta a nene amariconadito y a putilla inútil. No valen un puto pedo.





Y España se va al garete como no metan... Llegir més