El pla de l'ANC per combatre el possible boicot dels partits unionistes a l'1-O

Que s'apliqui el resultat "sigui quina sigui la participació"

L'ANC té clar que per implicar els partits unionistes en el referèndum ha de quedar clara que la participació no serà definitiva. D'aquesta manera, es veuran obligats a fer campanya pel 'No'. Així ho ha demanat l'Assemblea als partits independentistes: un consens polític previ perquè la independència sigui un fet si obté en el referèndum "més vots favorables que vots contraris sigui quin sigui el percentatge de participació registrada".

Aquesta seria l'estratègia que demana l'ANC als partits independentistes davant la possibilitat de patir un boicot per part de Cs, PP i PSC. Això no vol dir, però, que es renunciï a fer campanya per una altra participació, ans el contrari, també demanen a les formacions polítiques seguir lluitant en aquest sentit.

Aquestes són les premisses d'un document intern de l'entitat, que ha tingut accés Europa Press i ha estat publicat per altres mitjans. Per l'ANC, la participació no és un bon indicador de l'interès social real que genera una consulta quan hi ha un boicot per part dels contraris a la proposta que se sotmet a votació: "Fer boicot és adulterar l'abstenció i l'ús normal del mètode democràtic".

Altres consultes que no van arribar al 50% de participació

A més dels arguments que esgrimeix la Comissió de Venècia, l'ANC apunta que la normalitat en la pràctica de la convocatòria de l'1-O passa per no establir un mínim de participació, com ja va passar quan es va sotmetre a votació l'Estatut de 2006, amb un 49,5% de participació i el referèndum d'aprovació de la constitució Europea a Espanya el 2005, amb un 41,77%. "En els dos casos, el fet que la participació no aconseguís el 50% del cens no va treure legitimitat al resultat ni va posar en dubte la seva validesa política i jurídica", destaquen.

