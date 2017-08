Última actualització Dimecres, 9 d'agost de 2017 14:00 h

A més, menteix sobre la "immediatesa" de la seva reacció

Ada Colau ha explicat aquest matí al programa d'Espejo Público d'Antena3 que malgrat quasi haver prolongat la seva baixa per maternitat amb les vacances d'estiu, 6 dies segons l'alcaldessa, "mai va estar desconnectada" del tot perquè "va fer un tuit immediatament" després dels atacs d'Arran infraestructures destinades al turisme a Barcelona.

No estar desconnectada és fer un tuit

Ada Colau s'ha defensat sobre la seva absència durant la crisi viscuda aquesta setmana sobre la turismefòbia a Barcelona per les accions d'Arran contra infraestructures dedicades al turisme a la ciutat. S'ha excusat dient que només ha fet 6 dies de vacances, quasi units amb la seva baixa per maternitat, i que "mai va estar desconnectada del tot perquè va fer un tuit".

La reacció no va ser "immediata"

A més, Ada Colau assegura que, com que no estava desconnectada, la seva reacció va ser "immediata" però no és cert. Els actes d'Arran es van produir el dijous al matí. Rac1 se'n va fer ressò el dissabte a primera hora de la tarda i l'alcaldessa de Barcelona va fer un tuit sobre la qüestió el diumenge a mitja tarda, és a dir, 3 dies després dels fets. O realment estava molt desconnectada o hi va haver una espera intencionada des de l'Ajuntament per esperar a conèixer qui havia perpetrat els atacs per por a si era d'algun sector proper als comuns.

Contradiu la primera reacció de l'Ajuntament

A més, el tuit de Colau contradiu les primeres declaracions de responsables del govern dels comuns. El dissabte a la tarda, en declaracions a Rac1, el regidor de turisme, Agustí Colom, intentava treure ferro a la situació i considerava les accions, juntament amb una altra del maig, com "dos casos aïllats" i va explicar que "l'Ajuntament estava recollint informació" per veure si se'n derivava "qualsevol actuació".



No estava de vacances... Vaig fer un tuit! pic.twitter.com/JeyIddm2s0 — Gerard Sesé (@gerardsese) 9 d’agost de 2017

Hem demanat informe i denunciarem atac a bus turístic. Protestar pel turisme no pot passar mai x intimidar persones ni fer malbé equipaments — Ada Colau (@AdaColau) 30 de juliol de 2017

