Albiol fa de jutge i ja té la sentència contra els diputats i consellers independentistes

Albiol adverteix que qui tirin endavant l'1-O quedarà inhabilitat

Xavier García-Albiol ha tornat a tirar d'un discurs unionista enfocat a la confrontació, al discurs de la por i a tensar la corda contra el referèndum de l'1 d'octubre, sent fidel al seu estil. En aquest cas, s'ha atrevit a fer de jutge i adverteix que els diputats i consellers que tirin endavant l'1-O quedaran inhabilitats.

ACN Barcelona .- El president del PPC, Xavier García Albiol, ha advertit que els diputats i consellers del Govern que tirin endavant el referèndum quedaran inhabilitats. En una roda de premsa des de la seu dels populars, aquest dimecres al migdia, el líder parlamentari del PPC ha recordat que les institucions judicials ja han advertit que no es pot tirar endavant el referèndum perquè "un Estat no pot admetre que es tramitin lleis per rebentar-lo des de dins". A més, Albiol ha dit que si la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, convoca un ple per aprovar la llei de l'1-O "tindrà la mateixa vigència i valor que si ho fa un taxista".

