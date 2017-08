Òmnium demana als socis que dupliquin la quota anual de cara a l'1-O

Última actualització Dimecres, 9 d'agost de 2017 16:00 h

Cuixart envia una carta als socis per fer aquesta petició davant "el repte de país més important dels darrers segles"

ACN Barcelona .- Òmnium Cultural ha demanat als socis dupliquin la quota anual de cara al referèndum de l'1 d'octubre. El president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha enviat una carta als seus socis en què els reclama que "per fer front als mesos que vindran" facin aquest "esforç excepcional" davant un moment de "situació excepcional" que afronta "el repte de país més important dels darrers segles". "La nostra causa és noble i justa, malgrat que l'Estat ens ha volgut ofegar financerament amb dues multes polítiques de 330.000 euros", afirma Cuixart en un fulletó adjuntat a la missiva.

Cuixart destaca que el compromís de milers de catalans els ha permès arribar fins aquí i demana que ara no es pot defallir. "Necessitem més força que mai", ressalta. "Per afrontar els mesos que vindran, et demanem fer una aportació excepcional que dupliqui la quota anual (només aquest 2017)”, reclama el president d'Òmnium Cultural. Cuixart afegeix que necessiten el suport econòmic dels socis perquè això també els permetrà, segons diu, “la independència envers cap banc o cap altra entitat privada o pública”.

El president de l'entitat detalla que el 82% dels ingressos d’Òmnium provenen de les quotes dels socis i assegura que els seus comptes estan auditats i són públics perquè no tenen “res a amagar”. Cuixart subratlla que necessiten estar "encara més preparats" per al pròxim 1 d'octubre per afrontar, segons apunta, “pacíficament i democràticament tot el que passarà abans i després del referèndum”.

Òmnium remarca que només es financen amb les quotes dels socis i que aquesta aportació extraordinària és "del tot" voluntària, de manera que qui no ho vulgui pot avisar i no se li farà el cobrament. L'entitat recorda que el termini per respondre és fins al 8 de setembre.

En una banda del fulletó, hi ha un apartat titulat ’Què més puc fer?’ en què l'entitat anima els seus socis a convèncer amics perquè s’adhereixin a Òmnium. També recorda que es poden fer voluntaris per col·laborar amb l'entitat.

