[Vídeo] El primer Tinder de la història que destrempa

La campanya #Repúblicadesdebaix amb el llançament del vídeo "Regimen78"

Per si encara hi ha algun lector despistat, el Tinder és una famosa i molt usada aplicació per a conèixer gent, per sortir, tenir cites, per lligar, enamorar-se o, directament, per a fer sexe sense compromís i esporàdic. L'aplicació mòbil usa les fotografies de Facebook i mostra els perfils en funció de la proximitat geogràfica. A cada perfil es pot fer un "m'agrada" o descartar-lo. Quan dues persones coincideixen, s'obre un xat per a parlar.

Després dels cartells de Franco demanant no anar a votar l'1 d'octubre i del repartiment de 100.000 octavetes arreu del territori, la campanya #Repúblicadesdebaix llença avui un vídeo titulat "Regimen78" que dóna el tret de sortida a una nova acció que es durà a terme aquest estiu fins al pròxim 1 d'octubre.

Inspirat en l'exitosa aplicació de contactes "Tinder", el vídeo mostra una noia utilitzant l'aplicació "regimen78" on descarta com a possible parella a personatges característics del règim del 78 com Felipe González, Mariano Rajoy, Jordi Pujol i Marta Ferrusola, Esperanza Aguirre o Pedro Sánchez i Susana Díaz, entre d'altres.

Així doncs, la protagonista que refusa totes les opcions, només li queda connectar-se, tal com diu una veu en of, a la República Catalana.

Si busques amb qui fer possible els teus somnis...no busquis al règim del 78. #1oFesMatch a la #Repúblicadesdebaix pic.twitter.com/Z3mlMFtjbY — #Repúblicadesdebaix (@Republica2017) 9 d’agost de 2017

