Rajoy fa una crida a l'electorat de Duran i Lleida per frenar el Govern

independencia JA!! Catalunya lliure Catalunya lliure

9 d'agost de 2017, 20.40 h

Rajoy sembla que has perdut els papers i la sort t'abandona, a causa del teu malt cap i incompetència personal, cosa per altra banda normal, tota la vida has viscut de l'endoll i els privilegis que es deriven d'aquest, gràcies al teu pare, servidor fidel de Franco i les seves lleis, igual que fas tu amb les vostres lleis de l'embut vers Catalunya. Com heu perdut els vots a Catalunya, ara t'agafes com una paparra, amb gos botifler que va perdre'ls igual que tu, a Madrid follant putes i menjant... Llegir més