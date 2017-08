El Periódico s'acarnissa contra Fachin i assegura que provoca fuga de vots cap al PSC

Última actualització Dijous, 10 d'agost de 2017 10:00 h

Per la seva posició a favor del referèndum

El Periódico s'ha convertit en una eina de pressió en tota regla per a intentar frenar a tota costa el procés i el referèndum del pròxim 1 d'octubre. En un article de dubtosa rigorositat s'empesca que la posició del líder de Podemos a Catalunya, Albano Dante Fachin, que està a favor de la celebració del referèndum, provoca una fuga de vots cap al PSC.

Pressió per cessar Fachin

El Periódico vol acabar amb el líder de Podemos a Barcelona per haver donat suport a la celebració del referèndum. Per aconseguir-ho s'ha empescat un article citant fonts del CIS on assegura que el fet que la formació lila estigui a favor de l'1-O li resta vots de classe obrera no qualificada: "l'amenaça de fuites s'accentua amb un PSOE en plena remuntada i defensor de la plurinacionalitat", afegeix l'article.

Els votants no li fan confiança

Després d'analitzar el perfil de votants d'Esquerra, d'En Comú Podem i de Podemos, l'article acaba sentenciant que Dante Fachin no acceptés formar part del nou projecte de Colau encara cou a Madrid i, a més, que "la picada d'ullet de Podem a 'Procés' també complica la idea d'En comú Podem sobre la seva aposta per la plurinacionalitat".

