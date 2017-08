[Vídeo] Viggo Mortensen pateix de primera mà la catalanofòbia espanyola

Pilar Bernaus Tàrraco Tàrraco

10 d'agost de 2017, 12.31 h

Crec que l´odi de molts dels unionistes es degut a la mateixa ignorància en que el règim espanyol els té immersos, manipulant televisions, ràdios, i diaris. La autèntica informació no els arriba de manera natural, si no filtrada pel règim Casppañol, i tot per a que el sistema corrupte pervisqui com més temps possible, en benefici de la classe de la Casta Española.



Ells i la democràcia no són amics,. Per això els catalans en volem marxar.