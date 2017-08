La roïna manipulació de l'ABC sobre el caos a El Prat

Última actualització Dijous, 10 d'agost de 2017 11:55 h

Amaga una dada clau sobre el que reben els aeroports de Madrid i Barcelona

L'ABC va manipular vilment ahir un article per a poder titular el següent: "Aena dedica idèntics recursos als filtres de seguretat del Prat i Barajas". De fet, aquesta va ser una de les notícies on molts altres mitjans espanyols es van servir per fer la mateixa aformació. L'engany, una mica tronat.

Segons l'ABC, Aena no discrimina els aeorport s de Barcelona i Madrid ja que en destina una xifra pràcticament idèntica: 23,14 millones de euros per a El Prat i una factura final de 23,72 millones per a Barajas. L'estafa rau en un fet tan simple com rellevant: el pressupost destinat a El Prat és per a dos anys i el de Barajas només per a un. Per tant, en realitat, l'aeroport de Madrid té el doble d'inversió. Així es pot comprovar en l'apartat de contractació del web d'Aena.A més, la diferència de passatgers no és, ni de bon tros, el doble. Segons les dades d'Aena, l'aeroport de Madrid va tenir el 2016 un trànsit de 50,4 milions de passatgers i Barcelona de 44,1 milions. Fet que agreuja encara més la diferència de pressupostos.