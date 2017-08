Anna Gabriel deixa entendre que Rajoy és curt

Última actualització Dijous, 10 d'agost de 2017 13:00 h

"Sorprendria que Rajoy fes formulacions intel·ligents en algun moment"

Una de les líders de la CUP i diputada al parlament català, Anna Gabriel, ha assegurat que li "sorprendria que Rajoy fes formulacions intel·ligents en algun moment". Ho ha fet en un acte de l'esquerra independentista que ha presentat la seva campanya conjunta 'Autodeterminació, desobediència, Països Catalans: Escombrem-los'.

La parlamentària de la CUP Anna Gabriel © Pere Francesch



El cartell de la campanya de l'esquerra independentista 'Autodeterminació, desobediència, Països Catalans: Escombrem-los' © Pere Francesch Comparteix Tweet

Etiquetes anna gabriel, cup, mariano rajoy

ACN Barcelona .- "Les paraules de Rajoy ens hem acostumat a valorar-les d'una única manera sempre, sorprendria que Rajoy fes formulacions intel·ligents en algun moment". Breu però contundent, així ha replicat aquest dijous la diputada de la CUP Anna Gabriel a les declaracions que va fer el president del govern espanyol, qui va demanar als catalans "amb sentit comú, sensatesa i equilibri" que facin "una passa endavant i aïllin els extremistes i radicals que avui condicionen el Govern". Gabriel ha contestat Rajoy en l'acte de presentació de la campanya 'Autodeterminació, desobediència, Països Catalans: Escombrem-los', que realitzarà de forma conjunta l'esquerra independentista de cara l'1 d'octubre no només per Catalunya, sinó pels Països Catalans. Laura Gisbert, del SEPC, ha fet una crida a la mobilització popular de cara el referèndum de l'1 d'octubre perquè "aquest no és del Govern malgrat que sigui la seva responsabilitat organitzar-lo i celebrar-lo".

