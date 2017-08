Albiol demana una reunió a Puigdemont per carta

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

10 d'agost de 2017, 18.26 h





Javier Albiolo:







Si tant d'interés tens amb fer una reunióamb algú que t'escolti, encara que jo no tinc temps per aamb aquestes futeses, sí que et puc concertar una reunió amb la noia de la neteja, que a més té l'avantatge de ser rumanesa i no entendre ni la meitat de les estupideses cretines que sens dubte li diràs.







Així et salvaràs de fer una vegada més un dels teus habituals estrepitosos i escandalsos ridículs.







De res, nano: com NO diu la Bíblia, "fins i tot un gril... Llegir més