El Gobierno amaga l'èxit de la Generalitat en un comunicat sobre el conflicte del Prat

Última actualització Dijous, 10 d'agost de 2017 17:00 h

En cap moment la menciona i s'hi fa referència com "el mediador"

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



La nota de premsa que va enviar ahir el ministeri de Foment del Gobierno explicant en quin punt es troba el conflicte dels treballadors d'Eulen a l'aeroport del Prat, amagava deliberadament i de manera maquiavèl·lica la Generalitat de Catalunya en el seu paper clau per iniciar un principi d'acord que avui l'assemblea de treballadors ha de ratificar o no.

La nota de premsa del ministerio de Foment espanyol encapçalat per Íñigo de la Serna amaga la Generalitat. Fins a tres vegades en comptes de citar-la se'n fa referència com "el mediador". La nota explica que gràcies a la proposta s'ha arribat a un principi d'acord que falta que avui es ratifiqui o no per part de l'assemblea de treballadors d'Eulen.

Davant de la manca de dedicació per part del govern espanyol i la inoperància d'Aena, i amb la possibilitat que el conflicte s'enquisti i sigui la Guardia Civil l'encarregada de gestionar la seguretat del Prat, la Generalitat va tenir un paper clau per a començar a desencallar la situació. Aquest èxit, a més, cal tenir-lo en compte especialment, ja que el Govern no té competències en el conflicte.





És per això que el Gobierno ha amagat l'èxit de la gestió catalana tal com es pot llegir.

Notícies relacionades