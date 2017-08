Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

10 d'agost de 2017, 21.02 h

Ves per on! L'Albiol, que pertany a una organització criminal anomenada PP, i que governa espanya, dient feixistes als qui no pensen com ell!

https://www.google.ad/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=pp+organizacion+criminal+juez





Sort que només falten 51 dies pel Referèndum i la restauració de l'estat català serà un fet! https://www.youtube.com/watch?v=2TD7Z_ip3So&feature=youtu.be

