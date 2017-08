Quin és el barri de Barcelona amb la taxa d'atur més alta?

Última actualització Divendres, 11 d'agost de 2017 05:00 h

El barri de La Marina registra un atur del 16,3%, el més alt de la ciutat

El barri de la Marina registra l'atur més elevat de la ciutat amb un 16,3% mentre que Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes tenen una taxa d'un 3%. Ara bé, les ciutats amb més atur de l'Estat es troben a Andalusia.

La taxa d'atur al barri de la Marina del Prat Vermell-Zona Franca, en el districte barceloní de Sants-Montjuïc, ha aconseguit el 16,3% --la més alta de la ciutat--, mentre que Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes tenen una taxa del 3%, segons l'Observatori de Districtes i Barris.

Els barris de Ciutat Meridiana (15,5%), Trinitat Nova (14,7%), Trinitat Vella (13,8%), Vallbona (13,7%), la Guineueta (11,5%), Canyelles (11,3%), el Besòs i el Maresme (10,8%), Verdun (10,5%) i Roquetes (10,4%) superen la taxa d'atur intervé de la ciutat, del 7,5%, ha informat aquest dijous l'Ajuntament en un comunicat.



El barri amb més contractes de lloguer signats

En relació a l'habitatge, la Vila de Gràcia és el barri amb més contractes de lloguer amb 2.191 en 2016, mentre que La Marina-Zona Franca és on menys es van signar, amb un total de deu contractes.

El Clot és la zona que més compravendes ha registrat, amb un total de 599, seguit del Raval (593), les Corts (535) i el Camp de l'Arpa del Clot (529), mentre que Ca Peguera només va registrar tres vendes.

A més, les dades mostren que Montbau és el barri amb l'índex d'envelliment més alt (261), quatre vegades més que en Torre Baró (63), que és el que té la població més jove.



El major percentatge de gent gran

Les zones de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera són els que tenen un major percentatge de gent gran que viu sola (34%), mentre que Vallbona (13%) és el que menys.

L'Observatori compta amb un total de 162 indicadors de districtes i 86 de barris, i ofereix 83 informes --10 de districte i 73 de barri-- en els quals es pot analitzar l'evolució dels indicadors des de 2010.



On es concentra l'atur a Espanya?



Les cinc primeres ciutats amb més atur es concentren a Andalusia: Linares (Jaén) amb una taxa del 44,5%, Sanlúcar de Barrameda (Cadis), amb un 37,9%, Jerez de la Frontera (Cadis), amb un 36,1%, La Línea de la Concepción (Cadis), amb un 35,2% i Chiclana de la Frontera (Cadis) amb un 35,1%.



Així ho recollia l'estadística d'Indicadors Urbans 2017 publicada al mes de juny, per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que també exposava que Pozuelo i Sant Cugat destaquen per les seves baixes taxes amb un 8% i 8,9%, respectivament.



Però no són les úniques. Sant Sebastià també destaca per la seva baixa taxa d'atur i Las Rozas de Madrid (9,2%), Majadahonda (9,7%), Getxo (10,2%), Vitoria (12,4%), Castelldefels i Barcelona (12,5%), Burgos i Rivas-Vaciamadrid (12,6%), Alcobendas (12,8%), Irún (13%), San Sebastián de los Reyes (13,6%) i Cerdanyola del Vallès (13,9%).

