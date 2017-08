Un sector de la Guardia Civil no vol anar a El Prat per ajudar Catalunya

independencia JA!! Catalunya lliure Catalunya lliure

11 d'agost de 2017, 10.55 h

Diuen "No podem evitar recordar que ara recorren a la nostra eficàcia, però que som els mateixos als quals fa uns dies ens volien fer fora de Catalunya", exposa l'associació de guàrdies civils. A més, aprofiten per denunciar que el seu sou és "molt per inferior al dels mossos"."

Jo per exemple no puc oblidar els torturadors del 92, no puc oblidar als que miren amb cara de xulo-piscines quan et parlen en Castella, no puc oblidar als que hi han contribuït al manteniment d'un règim feixist... Llegir més