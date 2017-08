Última actualització Divendres, 11 d'agost de 2017 10:55 h

Gabriel subratlla que la CUP vol "utilitzar els instruments que hi hagi disponibles, fins i tot els que han estat suspesos pel TC"

La diputada de la CUP Anna Gabriel confia que la Llei del referèndum s'aprovi abans de la Diada de l'Onze de Setembre. En una entrevista a l'ACN, la dirigent independentista ha assegurat que no hi haurà "cap impediment" perquè la norma que ha de donar cobertura a l'1-O es pugui aprovar amb prou temps, així com que se'n despleguin els decrets complementaris de les conselleries, i es dugui a terme la campanya.



"Si és a finals d'agost millor, perquè tindrem tot el setembre hàbil, i si és la primera setmana de setembre, tindrem el que queda de mes, però no podríem trigar més que això. Hauríem d'anar als carrers l'11-S amb la Llei del referèndum aprovada", ha insistit. D'altra banda, Gabriel ha dit que no s'entén que el grup parlamentari de CSQP s'oposi a aquesta norma, i ha confiat que la participació de l'1-O sigui superior a la del 9N.



Gabriel, a més, ha subratllat que la CUP vol "utilitzar els instruments que hi hagi disponibles, fins i tot els que han estat suspesos pel Tribunal Constitucional (TC)", per tal d'aprovar la llei del referèndum. Pel que fa a si JxSí també estan en aquest escenari, la diputada anticapitalista ha recordat que en moltes qüestions que la CUP ha posat damunt la taula "s'ha arribat a un acord després de llargues discussions, i aquest podria ser un plantejament on hi acabéssim coincidint".

Convocar l'1-O

Gabriel també ha reiterat que la CUP aposta perquè, un cop s'aprovi la llei del referèndum, el president del Govern, Carles Puigdemont, signi de seguida el decret de convocatòria de l'1-O, així com els decrets de normes complementàries que han de "replicar i interpel·lar" conselleries, institucions i ajuntaments de cara a la votació. "Que això es faci amb la màxima brevetat és imprescindible perquè puguem oferir totes les garanties del referèndum", ha asseverat.

Així, Gabriel aposta perquè, un cop s'aprovi la llei del referèndum i així es publiqui al Butlletí del Parlament, es tirin endavant la resta d'actes administratius "sense que passi cap temps innecessari".

Hemicicle buit?

D'altra banda, Gabriel també ha valorat la possibilitat que els diputats del PPC i possiblement de Cs es neguin a ser presents al ple que hagi d'aprovar la llei del referèndum. Aquesta situació, per la dirigent cupaire, simbolitzaria l'intent dels grups unionistes de mantenir "el règim del 1978 i sostenir l'statu quo", a més de voler negar la possibilitat que la ciutadania pugui decidir el seu futur.



Davant dels intents de les forces contràries al referèndum, Gabriel ha sentenciat que "en aquests moments no hi ha res sobre la taula que pugui fer pensar que no hi ha temps suficient, ni força, efectius o prou recursos per a no fer efectiu l'1-O".

