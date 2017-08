Més caos pels viatgers: els treballadors de l'AVE, en vaga

Última actualització Divendres, 11 d'agost de 2017 12:55 h

Hi haurà aturades des d'aquest divendres dia 11 fins al 15 d'agost

Els treballadors que presten serveis a bord dels trens AVE i Llarga Distància de Renfe estan cridats a secundar cinc jornades consecutives de vaga a partir d'aquest divendres dia 11 i fins al 15, convocada pels sindicats minoritaris CGT i USO, que coincideix amb el pont festiu d'agost i amb una de les operacions sortida i tornada de vacances d'estiu.

Els sindicats convoquen noves aturades entre els empleats d'aquest servei, que Renfe té contractat amb Ferrovial, en considerar "insuficient" l'última proposta plantejada per aquesta companyia de construcció i serveis en el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu que tenen oberta des de fa mesos.



Una vaga diferent

No obstant això, a diferència de les vagues registrades en aquest servei durant els primers sis mesos de 2017, la nova convocatòria no compta amb el suport de tots els sindicats amb representació entre aquest col·lectiu de treballadors.

CGT i USO sumen una representació d'entre el 15% i el 20% entre el personal de Ferrovial Serveis que conforma les tripulacions dels trens de Renfe.



CCOO i UGT es desmarquen

Del seu costat, les dues formacions majoritàries, CCOO i UGT, s'han desmarcat de la convocatòria, atès que actualment estan sotmetent a consulta entre els empleats l'última proposta de Ferrovial, segons van informar en fonts sindicals.

Aquesta proposta contempla augments salarials d'entre l'1% i el 2% per als exercicis compresos entre 2017 i 2020, i clàusula de revisió salarial. Així mateix, proposa abonar un plus per translació i abasta un pla d'ocupació per convertir en indefinit a un 10% del personal eventual.

No obstant això, CGT i USO, després de realitzar així mateix les preceptives consultes entre els seus afiliats, la van considerar "insuficient" en estimar que "va en detriment de les condicions que garanteix el conveni pel qual fins ara es regia" el col·lectiu.

