Rivera veu impotent com Ciudadanos es desmembra

Alexandre Pineda Fortuny Barcelona Barcelona

11 d'agost de 2017, 17.09 h

RIVERA, NO TE'N OBLIDIS; ET SUGGEREIXO QUE CADA ANY CELEBRIS LA INAUGURACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE CERVERA EN CASTELLÀ ÚNIC, EL 1717 PER FELIPE V, EL VÀNDAL QUE N'HAVIA TANCAT SET (7) DE CATALANES EN CATALÀ, DE CERVERA ÉS LA FRASE DEL SEU RECTOR MARÇA ESPAÑA, "LEJOS DE NOSOTROS LA NEFASTA COSTUMBRE DE PENSAR", HEU DE FER-HO ENTRAREU EN UN GRAN CLÍMAX, INDIVIDUAL I COL·LECTIU