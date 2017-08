Última actualització Divendres, 11 d'agost de 2017 13:55 h

L'alcaldessa de Barcelona insisteix que el referèndum difícilment es farà amb garanties

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, ha insistit que l'1-O difícilment es farà amb garanties i ha demanat no precipitar esdeveniments sobre la seva legalitat ni la seva convocatòria, de la qual desconeix els detalls. Celebra que el PSOE i Podemos plantegin una comissió sobre Catalunya al Congrés, i ha recordat que Bcomú ja en va proposar una.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha insistit que l'1-O difícilment es farà amb garanties i ha demanat no precipitar esdeveniments sobre la seva legalitat ni la seva convocatòria, de la qual desconeix els detalls --assegura que només ha parlat amb el president del Govern quan la va felicitar després de donar a llum fa tres mesos--: "La Generalitat està portant amb molta discreció, per no dir clandestinitat, aquests preparatius".

En una entrevista a la cadena Ser, Colau assegura que "entenem que el PP és qui ho està posant tot molt difícil" i és el principal responsable del bloqueig, encara que les decisions unilaterals poden contribuir a agreujar la situació. L'alcaldessa ha rebutjat valorar si s'hauria de posposar l'1-O i ha insistit que el més important és interpel·lar al conjunt de la ciutadania.



Colau a la Generalitat?

Preguntada per què passarà després de l'1-O i si seria candidata a la Generalitat en unes eleccions, ho ha descartat i ha afegit que després de la consulta s'haurà de seguir parlant perquè sempre hi ha una sortida política negociable: "No s'ha de tenir por de revisar qualsevol text legal. Som humans, no divins", ha agregat en referència a la Constitució.

Ha celebrat que el PSOE i Podemos plantegin una comissió sobre Catalunya al Congrés,i ha recordat que Bcomú ja en va proposar una però avisa que: "La comissió al Congrés no supleix la necessitat de fer un referèndum a Catalunya".

