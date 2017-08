Més de 16.000 persones demanen a Change.org que Colau obri els col·legis electorals l'1-O

També alerta que en les últimes setmanes membres de BComú i CatComú han fet declaracions "molt ambigües" sobre el suport que donarà l'Ajuntament al referèndum, per la qual cosa reclama la col·laboració del consistori per obrir els centres de votació.

La carta dirigida a Colau defensa que és "absolutament impensable" que el Govern municipal no recolzi i col·labori en l'organització del referèndum, ja que destaca que l'alcaldessa i BComú han mostrat el seu compromís amb el dret a decidir en diverses ocasions. Declaracions "ambigües"

Més de 16.008 persones han signat fins ara una petició de la plataforma change.org, que demana que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , obri "tots els centres cívics i espais on sempre s'ha votat" per al referèndum de l'1-O.

