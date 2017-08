Juan Cornella Cornella

11 d'agost de 2017, 17.41 h

El problema dels espanyols és que son no son capaços de fer un anàlisi seriós del que ha passat a Catalunya durant els últims anys. El seu nacionalisme espanyol invisible per ells no els deixa fer un anàlisi sense prejudicis i ara com que no comprenen res han entrat en la fase de la negació i l'insult.