La paciència de Puigdemont és inescrutable: accepta reunir-se amb Albiol

Última actualització Divendres, 11 d'agost de 2017 17:55 h

El president de la Generalitat emplaça el líder del PPC a una trobada a partir de la segona quinzena d'agost on li assegurarà que "el referèndum serà plenament legal i legítim"

ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acceptat reunir-se amb el líder del PPC, Xavier García Albiol. En una carta enviada al president del grup popular, a la qual ha tingut accés l'ACN, el cap del Govern li retreu les "clares manques de respecte" cap a la Generalitat i "la majoria parlamentària", i tot seguit li agraeix que consideri que "la millor manera d'abordar les discrepàncies és parlar-ne". Albiol va anunciar aquest dimecres que demanaria una reunió amb Puigdemont per abans del 16 d'agost amb l'objectiu d'aturar la llei del referèndum, que previsiblement es tramitarà aquell mateix dia. En la missiva, el president del Govern emplaça el cap de files del PPC a celebrar la trobada a partir de la segona quinzena d'agost, i aprofita per assegurar-li que "el referèndum serà plenament legal i legítim".

Puigdemont, que respon així la carta que li va enviar Albiol aquest dijous, insisteix que "les portes del Palau de la Generalitat sempre estan obertes a tots els responsables dels grups parlamentaris", i reitera que aquesta ha estat "sempre" el seu compromís. "Crec que una actitud de diàleg i de respecte amb els qui no pensen el mateix que tu és fonamental perquè la democràcia funcioni", apunta el president en el text. A més, el cap del Govern avança que, en la reunió, tindran "l'oportunitat d'analitzar més a fons la situació, especialment la generada a partir de la fractura que va representar en el pacte constitucional la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut votat pels ciutadans, i que ens obliga avui a aplicar un text que mai no ha estat votat pels nostres conciutadans".

Finalment, Puigdemont subratlla que "el fet que [el referèndum] no hagi pogut ser acordat amb el govern de l'Estat, tal com hauria estat el nostre desig, no l'invalida com a eina per saber quanta gent del nostre país vol continuar amb l'actual relació i quanta considera que és millor encarar el nostre futur des d'un Estat propi i independent".

Albiol vol que Puigdemont "reflexioni"

En una roda de premsa des de la seu del PPC aquest dimecres, Albiol va explicar que vol convèncer el cap del Govern perquè "reflexioni" i no autoritzi que la Mesa del Parlament pugui tramitar -previsiblement el 16 d'agost- la norma que ha de donar cobertura legal a l'1-O. El líder parlamentari del PPC va subratllar que li dirà a Puigdemont que, si es tramita la llei del referèndum, es crearà una situació "sense precedents a Europa", i que això comportarà "conseqüències polítiques, jurídiques, socials i també personals". "Si Mahoma no va a la muntanya, la muntanya anirà a Mahoma", va deixar anar el cap de files del PPC per explicar el seu punt de vista sobre l'actitud de Puigdemont.

Segons va insistir, Albiol li donarà al president un "missatge per demanar sentit comú", i li transmetrà que "a Catalunya no hi haurà una doble legalitat en cap moment" perquè les institucions espanyoles "no permetran que es tramiti" la norma de l'1-O. Tot i això, Albiol va admetre que té "poqueta esperança" que Puigdemont "entri en raó", perquè "darrerament no s'estan produint actuacions d'ell ni del Govern amb seny i equilibri".

