Tercera entrevista en 5 dies a un mitjà espanyol

ACN Barcelona .- L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assegura que no està informada dels preparatius de l'1 d'octubre i admet que cada vegada té més dubtes de que es pugui considerar un referèndum amb garanties. En una entrevista al programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, Colau ha dit que "no posarà en perill" el consistori i que "cap treballador municipal es pot veure en una situació compromesa".

Segons l'alcaldessa, seria un "error" traslladar a la plantilla de l'ajuntament "allò que no se sap resoldre en l'àmbit polític". En aquest sentit, ha avisat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, del risc real que la consulta sigui unilateral, però no respecte a la resta de l'Estat, sinó "d'una part dels catalans, que no se sentirà cridada a les urnes". Per tot plegat, l'alcaldessa ha afirmat que el seu partit seguirà reivindicant una consulta amb totes les de la llei, abans, durant i després d'aquesta data.



Durant l'entrevista, Ada Colau s'ha mostrat contrària a què els agents de la Guàrdia Civil assumeixin les funcions de control de seguretat als accessos a l'aeroport del Prat, una alternativa que s'està plantejant el govern espanyol davant la vaga indefinida de 24 hores prevista pels treballadors d'Eulen a partir de dilluns. Per l'alcaldessa, el fet de suplir a uns treballadors en vaga amb la Guàrdia Civil és "una barbaritat" que "atempta contra el sentit comú". Amb tot, Colau també comprèn que l'executiu espanyol és el responsable directe de la seguretat d'aquesta instal·lació i que "no es pot generar una situació d'inseguretat".

