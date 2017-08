Les garanties de la justícia espanyola: Iñaki Urdangarin gaudeix d'unes vacances a la platja

Mentre els comuns segueixen defensant les regles del règim del 78, aposten seguir formant d'Espanya i critiquen les suposades manca de garanties del referèndum del pròxim 1 d'octubre, l'Estat espanyol segueix alimentant les contradiccions dels discursos dels de Colau, Domènech i Pablo Iglesias: el condemnat Iñaki Urdangarin gaudeix com si res d'unes vacances a la platja.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal