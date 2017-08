Última actualització Dissabte, 12 d'agost de 2017 16:40 h

Meritxell Batet assegura que el que permet el 155 és que el Gobierno assumeixi "competències puntuals"

En una entrevista avui a Europa Press i recollida per diferents mitjans, la líder del PSC al Congreso, Meritxell Batet, ha parlat sobre l'article 155 de la Constitución, sobre el paper dels càrrecs electes municipals socialistes davant del referèndum i sobre què hauria de fer el president espanyol, Mariano Rajoy, per a seduir els catalans.

L'article 155 no és tan dolent

Batet ha tret ferro a l'aplicació de l'article 155. Tot i que considera que no caldrà aplicar-ho, si es fa, l'ha definit així: "la suspensió de l'autonomia no es pot produir perquè això no es contempla en cap article de la Constitució ni de l'ordenament jurídic sinó que el Govern assumeixi competències puntuals d'un govern autonòmic que no compleixi la llei, però no una suspensió absoluta".

El paper del PSC al referèndum

Batet assegura que "tots els alcaldes del PSC han de complir la legalitat estrictament" i descarta sancions: "perquè no es produirà cap irregularitat ni incompliment de la llei per part de cap càrrec electe del PSC".

Mariano el salvador

La socialista ha reclamat al president del Govern, Mariano Rajoy, que presenti una "proposta" pròpia de reforma de la Constitució per després començar una negociació sobre els canvis a la Carta Magna que reclamen els socialistes per a seduir els catalans i acabar amb el procés.

