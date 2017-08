[Vídeo] Un periodista espanyol demana la intervenció de l'exèrcit a Catalunya

Última actualització Dissabte, 12 d'agost de 2017 19:15 h

"Hem d'abolir les competències d'educació i després totes les altres"

El falangista i ultranacionalista espanyol, Eduardo García Serrano, a qui directe!cat ja li ha dedicat diferents notícies, com aquesta on es poden veure un resum d'alguns dels insults i improperis del periodista, carregats d'odi i ràbia contra Catalunya, hi ha tornat. Aquest cop, ha desgranat el seu pla per acabar amb el procés.

L'entrevista es va produir el passat 28 de juliol però ha remogut les xarxes després que Joan Tardà, el diputat al Congreso per Esquerra, l'hagi piulat a Twitter. És un fragment del programa d'Intereconomia, 'Gracias por nada', suposadament d'humor, on entrevisten Eduardo Garcia Serrano.

Explica el seu pla per acabar amb el procés: primer de tot, descriu el govern català com uns lladres. Després abolir les competències d'educació per després abolir directament la Generalitat. A més, afirma que, si cal, la intervenció de l'exèrcit. També us adjuntem un vídeo amb un resum dels insults catalanofòbics de Serrano.





