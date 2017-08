El Barça paga 40 milions per un jugador nomenat com el pitjor de la història d'un exequip seu

Última actualització Diumenge, 13 d'agost de 2017 11:00 h

La política de fitxates de Bartomeu en el punt de mira

2 ( 4 vots ) Carregant Carregant



El Barça sembla que aquest any vulgui dilapidar totes les opcions als títols abans de començar. Primer de tot, la marxa sonada de Neymar, després, només un fitxatge, un lateral d'una lliga menor com la portuguesa i, ara, l'anunci (encara no oficial) d'un fitxatge per 40 euros d'un jugador de 30 anys i que milita en un equip xinès.

La premsa esportiva catalana dóna per fet el fitxatge de Paulinho, un brasiler de 30 anys que juga de migcentre i que actualment està a les ordes del Guagnzhou , un equip xinès. El Barça pagarà una xifra que no s'adequa gens a la notorietat i edat del jugador, 40 milions d'euros.

Però no només això, resulta que Paulinho, que va arribar al Tottenham anglès com una gran estrella, va decebre el seu exequip fins a tal punt que el jugador va ser designat per la seva pròpia afició com el més gran fiasco del club.

Notícies relacionades