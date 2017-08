[Vídeo] Un català es cola a la trama d'una de les sèries amb més audiència dels EUA

Última actualització Diumenge, 13 d'agost de 2017 12:10 h

AVÍS: aquesta notícia conté "espoliers"

Gerard Sesé @gerardsese - Sempre s'ha dit que val més que parlin de tu encara que sigui malament. Una realitat és que el món mira a Catalunya i a l'agenda internacional la independència del principat està ben present. Potser per això els guionistes d'una de les sèries d'última fornada de més èxit als Estats Units, 'Designate Survivor', ha introduït dins de la trama, com a protagonista antagonista, un català.

'Designate Survivor', una sèrie d'ABC i que es pot veure a Netflix, ha esdevingut un dels èxits de la temporada, amb la crítica a favor seu i amb l'actiu de tenir a Kiefer Sutherland (de la sèrie '24') de protagonista. De fet, durant els primers 7 episodis en antena, la ficció va anotar més de 8 milions d'espectadors de mitjana convertint-se en la sisena més vista del 2016, a més, amb gran difusió entre un públic jove.

Una de les trames de l'agrumant és trobar el responsable del més gran atemptat que mai s'ha produït als EUA, fer explotar el Capitol. Després de seguir una pista equivocada, els agents de l'FBI obtenen un nom: 'the Catalan'. Resulta ser un dels grans caps d'un grup que conspira per aconseguir la presidència dels Estats Units. Aquí el vídeo amb fragments dels episodis 6 i 7 (d'un total de 21) on l'investiguen.

Si bé 'the Catalan' segueix sent protagonista durant tota la temporada, perdrà el seu àlies quan descobreixen el seu veritable nom: Nestor Lozano.



Catalunya és present arreu, i ara protagonista (el dolent) d'una de les sèries amb més èxit de l'última fornada de @netflix @ABCDesignated pic.twitter.com/tKUBIXmIYK — Gerard Sesé (@gerardsese) 13 d’agost de 2017

