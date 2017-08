[Vídeo] Destapat el joc brut de les immobiliàries per comprar pisos a Barcelona

Última actualització Diumenge, 13 d'agost de 2017 13:30 h

Es fan passar per particulars per fer picar la gent

Un vídeo fet pel grup 'Fem front al turisme a Sants' mostra les males pràctiques d'algunes les immobiliàries establertes a Barcelona per a comprar desesperadament pisos per a destinar-los al turisme, que és molt més rendible que fer-ho a un lloguer convencional. Tal com mostren les imatges, les empreses es fan passar per particulars.

Segur que molts dels nostres lectors, a Barcelona o en altres ciutats, han vist pel carrer paperets enganxats on algú s'ofereix per comprar pisos al comptat. El grup 'Fem front al turisme a Sants' s'ha dedicat a recopilar-los, a classificar-los pels números de telèfon i ha pogut comprovar que la majoria són immobiliàries que es fan passar per particulars. El seu objectiu és comprar pisos al comptat per a poder destinar-los al lloguer turístic.

Al vídeo es pot veure com fins i tot hi ha immobiliàries que tenen fins a 6 versions d'anuncis canviant el nom de la persona i el format. A més, fins i tot, alguns diuen "no agències" mentint vilment. Anuncies escrits a mà per semblar més 'casolans' i fins i tot mostrant certa desesperació per a comprar. D'altres, usen el carrer per a anunciar els seus pisos en venda, un fet regulat i prohibit per l'ordenança de civisme. Un fet no denunciat perquè els anuncis tenen aspecte de particulars i no d'empreses.

Les agències denunciades són: 'exes Grup Expofinques', 'Home Gruop Idees immobiliàries', 'Vivendas Únicas Barcelona'. El grup demana als ciutadans que arrenquin aquests anuncis i els portin a la següent trobada.





