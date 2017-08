Rufián deixa retratat El País per dir 'radicals' i no 'nazis' els supremacistes de Virgínia

Qué raro que la brigada mediática llame nazis a quien lleva urnas y no a quien lleva esvásticas.

Hay que ser muy miserable para llamar a esto 'enfrentamiento entre radicales' y no lo que es: Terrorismo NEONAZI. #Charlottesville pic.twitter.com/VTb1PQrwju

Alguns mitjans espanyols amagaven la paraula 'nazi' i la canviaven per 'grups radicals' per referir-se als moviments neonazis i supremacistes blancs protagonistes les últimes 24 hores després de l'atropellament mortal a la ciutat de Charlotteville.

