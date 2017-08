Última actualització Dilluns, 14 d'agost de 2017 05:00 h

La UGT ha assegurat que el desacord en el conflicte entre els vigilants de seguretat del Prat i Eulen és fruit de la "intromissió temerària" del govern espanyol. A través d'un comunicat difós aquest diumenge a la tarda, el sindicat s'ha solidaritzat amb els treballadors per "haver suportat estoicament les pressions de Foment", que, segons la UGT, ha volgut "responsabilitzar als vigilants d'una situació on el màxim culpable és el govern del PP". El sindicat ha titllat d'"actuacions de baix perfil polític" les del conflicte d'El Prat on, segons l'organització, el ministre de Foment, Iñigo de la Serna "ha camuflat en garanties de seguretat elements com introduir la Guàrdia Civil i la submissió a un laude, amb l'única intenció de desacreditar la imatge dels vigilants en el conflicte i forçar un acord davant la crisi que en cap cas l'executiu ha estat capaç de gestionar".

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha anunciat, després de conèixer el rebuig dels vigilants dels filtres de seguretat de l'Aeroport d'El Prat a la proposta de la Generalitat, que posarà en marxa de "manera immediata un laude arbitral d'obligat compliment per acabar amb la vaga". En declaracions als mitjans des de Santander, el ministre ha detallat que aquest cap de setmana ja s'han iniciat els tràmits per elaborat el laude, escollir un àrbitre pel conflicte i reforçar a partir de dilluns la presència de la Guàrdia Civil per garantir l'ordre públic a les terminals. Tot i que ha assegurat que el procés "s'accelerarà" tot el possible, de la Serna ha reconegut que serà difícil aconseguir un desenllaç abans de dues setmanes, durant les quals la Guàrdia Civil reforçarà els controls. Els primers agents s'incorporaran aquest dilluns, coincidint amb la convocatòria de vaga indefinida.