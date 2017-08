La Falange també estava present a la manifestació neonazi de Charlotteville

Última actualització Dilluns, 14 d'agost de 2017 10:05 h

Un dels manifestants a Charlotteville, a l'Estat de Virdínia dels EUA, portava una samarreta negra amb el jou i les fletxes de la Falange Española, el partit d'ideologia feixsta de Francisco Franco.

I és que, tal com explica Jordi Borràs al seu Twitter, fins l'any 2.000 va existir l'American Falangist Party. El partit falangista nord-americà (AFP), la forma breu oficial adoptada pel partit pel seu nom complet, el Partit Nacional Sindical Americà Falangista (NSAFP), era un partit polític americà relacionat amb la ideologia del falangisme practicada per la falange espanyola i relacionat amb la Unió Nacional del moviment feixista mexicà.

Aquest partit es va transformar amb l'actual Christian Falangist Party of America, que tal com es pot veure en aquest web , tenia activitat fins el 2015. El canvi de nom era per donar més pes a la religió i no tant a la ideologia, com ells mateixos diuen: "un partit cristià que no estaria associat amb cap ideologia feixista".