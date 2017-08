[Vídeo] El Barça segueix la seva croada contra TV3: el deixa sense entrevistes

La primera gran represàlia va ser que la junta de Josep Maria Bartomeu va decidir no cedir els drets del trofeu Joan Gamper a TV3 i només es va poder veure per Antena3 en castellà o a la complicada de sintonitzar Barça TV.

El programa de TV3 d'anàlisi del post partit, 'El Vestidor' no va poder entrevistar cap jugador a la sortida de les instal·lacions del Camp Nou. De fet, el mateix Jordi Grau, que tenia el set desplegat per a fer les entrevistes en directe, va explicar que Andrés Iniesta va atendre els altres mitjans menys TV3 i va anunciar que cap altre en faria declaracions.

Una investigació de TV3 va destapar les irregularitats en la gestió del Seient Lliure del Barça, l'anomenada Vip Experience convertia entrades simples en localitats prèmium sense que el soci ho sabés ni el Barça en repartís el benefici. L'enrabiada que van provocar aquestes informacions a can Barça han malmès la relació del club amb la televisió del Principat.

#2 APAÑAMELAPELA II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II 14 d'agost de 2017, 12.39 h





Aquest fill de puta unionista del Bartomeu, esta cavant la seva tomba com

a president del Barça, primer l'arruinara economicament, perque esportivament

ja ho esta fent.

Els xinessos van pagar per Paulinho (30 anys) 14 M€ i ara el Barto en paga 40 M€

Al Tottenham va ser nomenat el pitjor fitxatge de la historia del club.









#1 Inde 14 d'agost de 2017, 12.18 h Entre los resultados negativos, su política de fichajes, y las irregularidades en los asientos Vip Experience,y la nueva política de boicot a TV3 .le augura poco tiempo como presidente.

