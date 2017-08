El ministre d'exteriors espanyol usa una ambaixada per allotjar-se per vacances

Última actualització Dilluns, 14 d'agost de 2017 12:15 h

Alfonso Dastís i la seva família només haurien sufragat els bitllets d'avió, la casa (l'ambaixada) els menjars, el personal del consulat (de la casa i fins i tot xofer) i els cotxes oficials pels viatges i les compres de la família Dastís els ha cobert l'Estat.

Així ho explica eldiario.es que revela que la mateixa premsa d'Exteriors ho ha confirmat. Exteriors assegura que, tot i estar de vacances, "el ministre ha dedicat temps per reunir-se amb la cancellera equatoriana María Fernanda Espinosa", amb qui va sopar durant una de les seves nits de festa. Les fonts consultades no aclareixen si a aquest sopar també va assistir la família del ministre i res diuen sobre que la trobada no hagi estat registrat a l'agenda d'actes que Exteriors publica regularment.