Fachín desautoritza Podemos i diu que només es deu a les bases

En aquest moment seria contraproduent apartar la direcció i convocar primàries"

ACN Barcelona .- El secretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, ha assegurat aquest dilluns que "en aquest moment que viu Catalunya seria contraproduent, pel paper de Podem, apartar la direcció i tornar a convocar unes primàries". Sense anar més lluny aquest mes d'agost el politòleg madrileny Juan Carlos Monedero, un dels fundadors de Podemos, va demanar la dimissió de Dante Fachin. En declaracions al diari digital 'El Món', va reclamar que el cap de files de l'organització catalana "no s'aferri al càrrec, com fa la vella política".

Els militants, no la direcció



"El meu càrrec sempre està disposició dels inscrits i és la gent ha de tenir aquest control", ha apuntat Fachin. En aquest context, en una entrevista a TV3, ha ressaltat que la societat i la militància ara està més preocupada en l'1 d'octubre i no en un debat de primàries. Per altra banda, ha criticat la falta de concreció que hi ha al voltant de la llei de referèndum després que Anna Gabriel, de la CUP, digués, en una entrevista a l'ACN, que "no s'entén" que CSQP sigui "contrària" a la llei del referèndum.

