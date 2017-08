Mateu A. Gibraltar (UK) Gibraltar (UK)

14 d'agost de 2017, 17.57 h

El candidat antilaporta, Sandro Rosell, va restringir l'alta de nous socis a només parents dels socis que l'havien votat. Això va ser el final del Barça guanyador. D'ençà, el club està controlat per l'oligarquia monàrquica de l'Estat, i es tracta de que poc a poc vagi convertint-se en un equipet de segona que no jugarà competicions internacionals i que no serveixi com a manifestació de que la nació catalana existeix.



