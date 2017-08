Zarzuela reactivarà la seva activitat dimecres per fer front qualsevol moviment del Parlament

Última actualització Dilluns, 14 d'agost de 2017 15:00 h

El Rei li ha fet saber a Rajoy que pot comptar amb ell per fer front al procés

Han insistit tant que el referèndum de l'1 d'octubre no se celebrarà, que a mesura que s'acosta la data i el Parlament de Catalunya prepara tots els detalls del marc legal perquè es pugui votar que els poders de l'Estat han començat a teixir contactes entre tots els estaments per poder respondre a qualsevol moviment sobiranista.

El president espanyol, Mariano Rajoy, rep la salutació del rei Felip VI, al Palau de Marivent © Casa Reial Comparteix Tweet

La monarquia, la gran absent fins al moment a l'hora de pronunciar-se obertament sobre el procés, sempre ho ha fet amb metàfores i discursos públics amb un doble sentit perquè no se'l pugui criticar, ara també mou fitxa i dimecres reactivarà la seva activitat perquè Rajoy pugui tenir el suport que necessita per fer front a l'independentisme.

El fet que el dia 16 la Mesa del Parlament es reuneixi, i pugui començar a iniciar la tramitació i desenvolupament de la Llei del Referèndum en la cambra catalana, ha motivat que Felip VI hagi mobilitzat el seu equip de la Zarzuela perquè tingui fil directe amb Moncloa i coordinin qualsevol resposta de l'Estat contra el procés català.

Rajoy, que tot just fa una setmana es va reunir amb Felip VI a Mallorca, ha deixat ben clar que no té cap tipus d'intenció de buscar una via política per trobar de resoldre el repte democràtic català. La seva postura, que segueix fent ús de la via judicial i les clavegueres de l'Estat, rebria el suport de la corona que en cap moment ha criticat l'ús fosc que ha fet el Gobierno dels seus poders.

