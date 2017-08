Última actualització Dilluns, 14 d'agost de 2017 16:00 h

La líder de l'oposició avisa: "no serà necessària la força"

5 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



El discurs negacionista de l'unionisme espanyol envers el referèndum segueix navegant en el mar dels dubtes, segons la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, l'1 d'octubre "no hi haurà referèndum". Motiu pel qual "no serà necessària la força per impedir-ho".

© ACN - Núria Julià Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes arrimadas, referèndum

Segons Arrimadas, "no hi haurà un referèndum fora de la llei". La mà dreta d'Albert Rivera considera que els "primers que saben" que no hi haurà votació és el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras, perquè "no depèn d'ells, depèn de molta altra gent, de funcionaris i de fer un cens amb dades protegides per la llei". La líder taronja etziba, "és una barbaritat que demanin als funcionaris que desobeeixen", una afirmació que en cap moment ha sortit de les files de Junts pel Sí ni la CUP, i molt menys del Govern de la Generalitat que s'ha entestat a recordar que en cap procés electoral els funcionaris han estat obligats a participar.

L'única sortida que veu la cap de l'oposició és la d'unes eleccions anticipades, una convocatòria que considera "evident", i que a més comptarà amb el fracàs de l'independentisme: "ni em plantejo una victòria independentista, constatarà el seu fracàs".

Notícies relacionades