Què pot fer la Guàrdia Civil al Prat?

El Gobierno ha declinat l'ajuda dels Mossos i asseguren que la presència del cos només és per a garantir la seguretat dels ciutadans i evitar aglomeracions

Els Mossos no poden agafar el relleu dels treballadors d'Eulen als controls de seguretat del Prat i segons el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, la Guàrdia Civil tampoc els substituirà sinó que treballaran per a garantir la seguretat dels ciutadans per evitar les aglomeracions que podrien derivar-se de la vaga.

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha reiterat aquest dilluns que els agents de la Guàrdia Civil que s'han afegit al control de seguretat de l'Aeroport del Prat no estan substituint els treballadors d'Eulen en vaga sinó que estan treballant per a garantir la seguretat dels ciutadans i evitar les aglomeracions que podrien suposar la vaga.



En una entrevista a Onda Cero, De la Serna ha recalcat que si les parts en conflicte, empresa i treballadors, no arriben a un acord els pròxims dies, el govern espanyol haurà d'establir un àrbitre i atorgar-li uns dies per fer una proposta.



Per De la Serna, la Guàrdia Civil podrà estar a l'Aeroport del Prat fins que s'arribi a un acord entre les parts involucrades i ha recalcat que el govern espanyol no pot entrar on no té competeixes. Tot i això, ha assegurat ''màxima col·laboració'' entre les administracions per a que totes les mesures tinguin ''efectivitat''. Per això, assegura que posarà a disposició de la Generalitat tota la informació i tota la voluntat de treballar conjuntament.

La directe!cat "els Mossos només tenen potestat fins a l'arc de seguretat, a partir d'allà, és tot de la Guàrdia Civil". El conseller de l'Interior, Joaquim Forn, va posar a disposició del Gobierno la presència dels Mossos d'Esquadra per reforçar els controls de seguretat, una oferta que ja ha estat rebutjada per raons de competències. "Agraïm la tasca dels Mossos d'Esquadra i el compromís de disposar dels efectius necessaris. Tot i així, nosaltres ens ocuparem, com correspon, de la part que fa referència al pas pels filtres de seguretat", replicava De la Serna.La Generalitat no té competències més enllà dels controls . Tal com asseguraven des de la conselleria d'Interior al"els Mossos només tenen potestat fins a l'arc de seguretat, a partir d'allà, és tot de la Guàrdia Civil".

Un problema de seguretat nacional

Pel ministre, el problema al Prat podria derivar en un problema de seguretat nacional. De la Serna creu que no cal que espanyols i turistes tinguin problemes a l'aeroport, i ha lamentat el dany econòmic i de reputació que pot comportar la situació. També ha afegit que el procés sobiranista també té repercussió en la situació de l'aeroport en àmbit internacional.

Pel que fa a les reivindicacions dels treballadors d'Eulen, De la Serna ha explicat que ja hi ha una mesa nacional de negociació amb representació de les diferents organitzacions sindicals i s'han d'establir les condicions per aplicar al conjunt dels serveis de seguretat en l'àmbit nacional. De la Serna ha qualificat ''d'espectacle'' el que s'ha viscut al prat per part de la comissió de la vaga de l'aeroport.

