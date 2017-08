Neus Munté se'n fot del Gobierno a Twitter

Neus Munté, vicepresidenta del Partit Demòcrata Europeu Català, ha fet un acudit amb la situació del Gobierno durant aquestes vacances. En aquest cas, a més, no és una indirecta o ha fet ús de la més fina ironia. Més aviat al revés, un tuit en forma d'acudit del tot demolidor: "¿Qué tal las vacaciones, ministros? El coche oficial, el crucero, lo normal."

