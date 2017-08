Josep Maria Mainat té més lectors que La Vanguardia i El Periódico junts

Última actualització Dimarts, 15 d'agost de 2017 12:50 h

Així ho explica ell mateix a Twitter

Gerard Sesé @gerardsese - El polifacètic Josep Maria Mainat, present en l'imaginari col·lectiu català per haver estat el 'ros de la Trinca' ha fet un tuit que dilapida les suposades influències a la societat catalana dels dos principals diaris unionistes fets al Principat: La Vanguardia i el Periódico. Resulta que la magnitud dels tuits de Mainat tenen un impacte superior que els lectors dels dos diaris junts.

Mainat, un hiperactiu al Twitter, no para ni per vacances, ha fet un tuit que demostra com les noves tecnologies superen a les velles maneres de comunicació periodística. Però aquest no només seria el motiu pel qual el perfil de Mainat té més lectors que La Vanguardia i El Periódico junts. L'altra explicació és el gir frenètic cap a l'unionisme dels dos rotatius. D'altra banda, el showman manté una oberta i desacomplexada posició independentista.

El mateix, en un tuit, explica que les seves publicacions durant l'última setmana han tingut un impacte de prop de 334.000 visions. El tuit l'acompanya amb les últimes dades de l'OJD sobre les vendes dels diaris. La Vanguardia i El Periódico junts no arriben a les 80.000 vendes.





Les coses que escric per aquí les llegeixen 334 mil persones. La Vanguardia i El Periódico no arriben ni a 30.000. Visca Twitter! pic.twitter.com/kcEWGlSGHA — Josep M. Mainat (@MainatJM) 14 d’agost de 2017

