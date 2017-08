Les universitats catalanes golegen les espanyoles en l'últim rànquing mundial

Última actualització Dimarts, 15 d'agost de 2017 11:50 h

La primera és la Universitat Pompeu Fabra

La salud de les universitats catalanes dóna mil voltes a les espanyoles. Així queda demostrat un any més al Rànquing Acadèmic d'Universitats del Món 2017 (ARWU), que realitza Sanghai Ranking Consultancy. Les universitats de Harvard i Stanford (Estats Units) i de Cambridge (Regne Unit) són les tres millors universitats del món.

Si ens fixem en els 500 primers llocs, les universitats dels Països Catalans guanyen per golejada a les espanyoles. La primera és la Universitat Pompeu Fabra al lloc 239, després hi trobem la Universitat de Barcelona, al lloc 261; la Universitat de Granada, al 268; la Universitat Autònoma de Barcelona, 302; la Universitat Autònoma de Madrid, 303; la Universitat Complutense de Madrid, en el lloc 313; la Universitat de Santiago de Compostel·la, 382; la Universitat Politècnica de València, 448; la Universitat Jaume I, 463; la Universitat del País Basc, 492 i la Universitat de València, que ocupa el lloc 495.Així doncs les de 11 de l'Estat, 6 són dels Països Catalans i una del País Basc, deixant només en 4 les d'Espanya. El Academic Ranking of World Universities (ARWU) està considerat com el precursor i més fiable dels rànquing mundials d'universitats i realitza aquest informe des del 2003. Entre les dades que analitza inclou el nombre d'alumnes, del personal que ha guanyat premis Nobel o la Field Medals, la Medalla Internacional per Descobriments Excel·lents en Matemàtiques, el nombre d'investigadors citats; el nombre articles publicats a les revistes Nature i Science així com el nombre d'articles inclosos en publicacions científiques.