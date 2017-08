Un tuit antiindependentista se li gira en contra a Miquel Iceta

Última actualització Dimarts, 15 d'agost de 2017 16:00 h

Els usuaris li recorden les seves promeses fallides

Gerard Sesé @gerardsese - Miquel Iceta no cessa la seva activitat a Twitter ni en ple agost. Ahir va pretendre tirar un dard al conseller de la Presidència del Govern recordant unes paraules del polític d'ara fa uns mesos. De seguida, però, el comentari se li va girar en contra i els usuaris van recopilar les promeses fallides del president dels socialistes catalans.

Miquel Iceta aprofitava una notícia del diari de Xavier Rius per a llençar una pulla al conseller de la Presidència, Jordi Turull. El tuit retreu que el polític va prometre la independència per a les Festes de Gràcia del 2017, un fet que encara no s'ha produït. El missatge, però, lluny de triomfar, va encendre els usuaris que van començar a recordar-li totes les promeses fallides dels socialistes.

Amb només 20 'likes' i pocs RTs, el missatge compte amb més de 140 respostes, la gran majoria, en contra. Els usuaris recorden les promeses d'Iceta i els socialistes, com el seu suposat federalisme, fer fora Rajoy, el dret a l'autodeterminació, el 'apoyaré' de Zapatero o "nos lo hemos cepillado" de Alfonso Guerra sobre l'Estatut.





@enoticiescat Turull prometia la independència per a les Festes de Gràcia del 2017 https://t.co/VHXrMpwHMy — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 14 d’agost de 2017

Venint de tu que deies que "líbranos de Rajoy" i que guanyaria Hillary...home... — Joni Bigud (@jimnez_jon) 14 d’agost de 2017

I quants anys fa q esperem el federalisme q propugneu? #EternProcesismeFederalista — Francesc Sala (@quicosala) 14 d’agost de 2017

A veure Miquel, posem una mica d'ordre: el fadaralisma promés pel pesesé va abans o després de la indepe?https://t.co/CJSKk1RTBH — Ciscu Casaus (@ciscu_casaus) 14 d’agost de 2017

En el 1974 eramos de izquierdas y deciamos que el derecho de autodeterminación se enmarca dentro de la lucha de clases, ahora somos viejos pic.twitter.com/CwWujAN6yc — Elena Riera (@elena_riera) 14 d’agost de 2017

Tú vas prometre lleialtat a Catalunya i als catalans i mira't — SpainIsPain (@pain_spain) 14 d’agost de 2017

I el teu cap ZAPATERO va prometre "apoyaré..." no et fa vergonya @miqueliceta ?https://t.co/zEWAAHeNyr — Dolors63 Tram408 (@Dolors63) 14 d’agost de 2017

És encara més vergonyós : Iceta era al costat de guerra "cepillándose" l'Estatut. NO al devant, sino AL COSTAT. Un botifler miserable — Patufet //*// (@in_con_formista) 14 d’agost de 2017

I tu, quantes coses has promés que mai has complert? Ho veurem l´1-O i no serà gràcies a vosaltres. Nerviós? Tic-tac, tic-tac.@jorditurull pic.twitter.com/0u9LaVuiyb — Pep Fort i Padró (@pepfort) 14 d’agost de 2017

I tu fa quatre dies li prometies fidelitat a Susana Diaz i ara li tornes a llepar el cul a Pedro Sanchez....mira tu. — Sergi Martí 1o17 (@sergi952) 14 d’agost de 2017

Has comprat calç viva? — Lo bon Siracusseta (@albertpardell) 14 d’agost de 2017

