Espanya, un país de 'fumetes'

L'Estat es cola en el Top 10 de països amb més consum de marihuana

El 'World Drug Report' de Nacions Unides ofereix informes i anàlisis constants sobre el nivell de consum i producció de substàncies com el cànnabis. Segons una de les seves últimes investigacions, Espanya se situa entre els deu països on més ciutadans consumeixen marihuana; concretament, en el novè lloc.

Segons l'informe anual de l' Observatori Europeu de les Drogues s'estima que uns 2,3 milions d'adults joves d'entre 15 i 34 anys (el 1,9% d'aquest grup d'edat) van consumir cocaïna en l'últim any, que segueix sent la droga estimulant il·legal més utilitzada a Europa. Espanya ocupa el segon lloc en el rànquing ja que el 3,3% dels joves han recorregut a la cocaïna durant els últims 12 mesos. La classificació l'encapçala Regne Unit (amb un 4,2% de prevalença).

Els deu països del món on més ciutadans consumeixen cànnabis són, segons el ' World Drug Report ' de Nacions Unides, Islàndia, Zàmbia, Estats Units, Itàlia, Nova Zelanda, Nigèria, el Canadà, les Bermudes, Espanya i Austràlia, alguns motivats per la legalització i altres per la tradició.Cal dir que per la situació geogràfica de la Península Ibèrica, Espanya és un punt d'entrada de substàncies estupefaents a Europa provinents d'Àfrica i de Sud Amèrica. De fet, una mostra d'això és que, almenys fa una dècada, va transcendir que el 94% dels bitllets que circulen a per Espanya contenen restes de cocaïna.