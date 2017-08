El PDeCAT proposa la regularització dels treballadors domèstics i d'atenció a les persones

"Una bona i accessible oferta de serveis a les persones ajudaria a cobrir aquestes necessitats, al mateix temps que permetria disminuir una part no menor de l'absentisme laboral, sovint resultat de l'absència d'aquesta oferta flexible i accessible d'aquests serveis", explica el portaveu del PDeCAT al Congrés, en un comunicat.

Per això, creu que "és necessari impulsar polítiques per la creació d’ocupació" ja que aquestes feines "moltes vegades formen part de l'economia submergida i en un context d'alta precarietat", segons ha afegit. Pel PDeCAT, aquesta mesura implicaria que aquestes persones tindrien garanties "laborals i socials", una millora en la qualitat del servei, i un potencial de creació d'ocupació sostingut en el temps.

ACN Madrid .- El portaveu del Partit Demòcrata al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano, ha presentat una proposició no de llei per a la regularització dels treballadors domèstics i d'atenció a les persones. Segons Campuzano, aquestes activitats "contribueixen al benestar de les famílies i les persones a les llars" i tenen "un enorme potencial de creació d'ocupació".

