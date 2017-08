La caverna ataca Sabadell per una informació falsa

Última actualització Dimecres, 16 d'agost de 2017 05:00 h

L'Ajuntament va encarregar un informe extern "no vinculant" a un historiador local per "disposar d'una radiografia" de la situació actual

5 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Sabadell .- Sabadell nega que vulgui retirar el nom d'Antoni Machado d'una plaça de la ciutat. Així ho ha assegurat a l'ACN la regidora de Cultura, Montserrat Chacon, que ha explicat que en el marc de les tasques que el govern local desenvolupa per revisar el nomenclàtor de la ciutat d'acord amb la Llei de la Memòria Històrica, fa uns mesos es va encarregar un informe extern a un historiador local que "no és vinculant" i "simplement és un document de partida per encetar aquest treball". Chacon ha assegurat que "no és una proposta del govern" i ha advertit que en cap moment l'executiu local ha valorat eliminar places o carrers dedicats a figures del món de la cultura. Així, ha insistit que la voluntat de l'Ajuntament és consensuar aquests canvis "amb entitats i associacions de la ciutat".

Maties Serracant, alcalde de Sabadell © Crida per Sabadell Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes caverna, franqusites, machado, nomenclàtor, sabadell, unionisme

D'aquesta manera l'Ajuntament vallesà calma la polèmica que ha generat un article publicat al diari 'El Mundo' que anava acompanyat d'una editorial en què es criticava que la ciutat, governada per Crida per Sabadell (CUP), ERC, Unitat pel Canvi i Guanyem Sabadell, estigués estudiant eliminar carrers dedicats a personatges il·lustres de la història d'Espanya com Machado o Goya per "espanyolistes".

La regidora de Cultura del consistori, Montserrat Chacon, ha assenyalat que el polèmic informe, que ha elaborat l'historiador local Josep Abad i Sentís, és "extern i no vinvulant", i ha indicat que l'executiu el va encarregar per disposar d’una radiografia extensa del nomenclàtor de la ciutat. "Forma part d’una primera fase que té a veure amb la Llei de Memòria Històrica acotada als períodes de La República, la Guerra Civil i el Franquisme", ha dit.

"No ens hem plantejat el nom de Machado ni de cap altre persona relacionada amb el món de la cultura", ha advertit Chacón que ha assegurat que la voluntat municipal és eliminar "els vestigis franquistes que han quedat a la ciutat". En aquesta línia insisteix que "l'informe anomena més de 100 noms" i que el govern local "no ha posat cap damunt la taula".

Chacon ha explicat que l'informe es va presentar a les entitats i associacions que formen part de la Taula de Memòria Històrica com a document de partida per iniciar el treball. "No és una proposta de govern", ha insistit la regidora que ha remarcat que no s'ha fet cap proposta de noms concret.

Així mateix ha explicat que el consistori "treballa per establir els criteris generals que hauran de regir els possibles canvis en el nomenclàtor" i aclareix que la proposta "sorgirà del treball consensuat amb entitats i associacions de la ciutat".

La notícia encén l'oposició

Ciutadans de Sabadell ha demanat la retirada immediata de '’informe avisant que de no ser així abandonaran la Taula del Nomenclàtor. Alhora ha demanat la dimissió de la regidora de Cultura, Montserrat Chacon.

Per la seva banda, el regidor portaveu del PP, Esteban Gesa ha assegurat que "el nom d'aquests personatges ni abans, ni ara, ni mai molestaran als veïns de Sabadell". Gesa ha denunciat que el govern local "es dediqui a jugar al Monopoli, enlloc de resoldre els problemes que veritablement preocupen als veïns de la ciutat".

Des del govern, ERC ha emès un comunicat en que ha recolzat la postura de l'executiu local tot indicant que fa uns mesos que la regidora de Cultura va encarregar aquest informe tècnic per analitzar la situació actual del nomenclàtor: "Com no podia ser d'una altra manera, les futures propostes de canvis en els noms de les nostres places i carrers seran fruit d'un consens amb la ciutadania i estaran basats en la Llei de la Memòria Històrica i en el profund respecte pels personatges de la cultura local, nacional i universals", apunta el text.

Per la seva banda, Unitat pel Canvi, ha fet una piulada a Twitter titllant el contingut de l'informe de "barbaritat".

Notícies relacionades