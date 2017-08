El PP descarta l'aplicació del 155 de la Constitució

Synera Barcelona Barcelona

16 d'agost de 2017, 11.15 h

PER QUÈ NO ASSUMEIXEN LA DEMOCRÀCIA DAVANT D'UNA DE LES MAJORS REVOLUCIONS POPULARS MAI FETES EUROPA?



PER QUÈ NO ASSUMEIXEN LA DEMOCRÀCIA RESPECTANT L'OBLIGACIÓ DE FER UN REFERÈNDUM EN BASE AL DRET 'AUTODETERMINACIÓ DELS POBLES ?



PER QUÈ NO VOLEN RECONÈIXER LA REALITAT DE QUE CAT ÉS UNA DE LES NACIONS MÉS ANTIGUES DEL CONTINENT EUROPEU?



PER QUÈ NO ACOMPLEIXEN LA LLEI CONVOCANT UN REFERÈNDUM COM ELS OBLIGA LA CARTA DE LES NACIONS UNIDES I L'OBLIGACIÓ DE LA SEVA CONSTITUCIÓ?



